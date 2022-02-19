Üye Girişi
Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım! - Son Dakika

Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!

19.02.2022 15:58

Migros işçilerinin hak arayışları tartışması büyüyor. Patron Tuncay Özilhan'ın evinin önündeki eylemde gözaltına alınan işçi Gülabi Aksu'nun gözyaşlarını görenler sosyal medyada tepki yağdırmıştı. Çalışma Bakanlığı Migros'a soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca da Gülabi Aksu'nun yanında olduklarını duyurdu.

Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde eylemlerini sürdüren, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

Gözaltı aracında gözyaşlarına boğulan işçi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca devreye girdi.

"ULAŞTIM, DERTLEŞTİK!"

Karaca yayınladığı videoyla Gülabi Aksu'ya ulaştığını, kendisiyle dertleştiğini söyledi. Erzurum Karayazılı olduğunu söylediği birkaç aylık yardım yaptığını söyleyen Karaca; ancak bunun yeterli olmadığını, süpermarket zincirlerinin halktan aldıklarını halka vermelerini gerektiğini belirtti. Karaca "Gülabi kardeşimiz bu işin başlangıcı olsun, hep beraber, el ele dayanışma içinde zorlukları aşalım" dedi.

Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!

Migros'un İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışırken yüzde 8'lik zammı kabul etmeyerek eylem başlatan DGD-SEN üyesi 257 işçi, işten çıkarılmıştı. İşçiler eylemlerine, Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde devam etti.

Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Migros'ta çalışan Gülabi Aksu'nun gözaltı aracında kameralara yansıyan göz yaşları gündem oldu.

YORUMLAR
500
Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım! Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım! Migros işçilerinin yaptığı eylemin simgesi oldu: Gülabi Aksu'nun gözyaşları! Migros işçilerinin yaptığı eylemin simgesi oldu: Gülabi Aksu'nun gözyaşları! Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı

Migros, Grev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım! - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:58 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!
15:47 Enerji Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na "fatura" çıkışı: Gözünün yaşına bakılmaz, elektriği kesilir!
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
15:35 ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'nın işgali halinde Rusya'ya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz
15:29 Gerilim artıyor! Putin'in denetiminde gerçekleşen nükleer tatbikat başladı!
15:24 Süper Lig'de tarihi gün! Teknik direktör Adem Büyük, Antalyaspor maçında kendini oyuna aldı
15:22 Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu, eşi yıkıldı
15:03 Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
15:02 "Şöhret için soyunurum" sözü bu kez ev satmak için kullanıldı: Evlerini satmak için çırılçıplak poz verdiler
14:50 Migros işçilerinin yaptığı eylemin simgesi oldu: Gülabi Aksu'nun gözyaşları!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 16:13:28. #1.12#
SON DAKİKA: Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement