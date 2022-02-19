Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım! - Son Dakika

Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde eylemlerini sürdüren, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

Gözaltı aracında gözyaşlarına boğulan işçi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca devreye girdi.

"ULAŞTIM, DERTLEŞTİK!"

Karaca yayınladığı videoyla Gülabi Aksu'ya ulaştığını, kendisiyle dertleştiğini söyledi. Erzurum Karayazılı olduğunu söylediği birkaç aylık yardım yaptığını söyleyen Karaca; ancak bunun yeterli olmadığını, süpermarket zincirlerinin halktan aldıklarını halka vermelerini gerektiğini belirtti. Karaca "Gülabi kardeşimiz bu işin başlangıcı olsun, hep beraber, el ele dayanışma içinde zorlukları aşalım" dedi.

Migros'un İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışırken yüzde 8'lik zammı kabul etmeyerek eylem başlatan DGD-SEN üyesi 257 işçi, işten çıkarılmıştı. İşçiler eylemlerine, Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde devam etti.

Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Migros'ta çalışan Gülabi Aksu'nun gözaltı aracında kameralara yansıyan göz yaşları gündem oldu.