Mika Raun Can Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL
