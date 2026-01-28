Mikrofon uzatılan vatandaştan ''Geçinemiyorum'' diyen emeklileri kızdıracak sözler - Son Dakika
Mikrofon uzatılan vatandaştan ''Geçinemiyorum'' diyen emeklileri kızdıracak sözler

28.01.2026 14:44  Güncelleme: 14:49
Sokak röportajında konuşan bir vatandaşın emekliler ve geçim sıkıntısına dair sözleri sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan bir vatandaşın, ülkedeki ekonomik durum ve emeklilerin geçimiyle ilgili ifadeleri kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı. Vatandaş, "Ülkede hiçbir sıkıntı yok. Çalışan adam aç kalmaz. Emekli rahat geçiniyor. Emekliye 100 bin TL de versen 'Ben açım' der. Bu ülkede kimse aç değil" sözleriyle dikkat çekti.

"KÖRELMİŞ BİR VİCDAN"

Paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşırken, vatandaşın açıklamaları sosyal medya platformlarında eleştiri yağmuruna tutuldu. 'Sokaktan Al Haberi' isimli kanala konuşan vatandaşın videosunun altına "Körelmiş bir vicdan", "Bilmediğin hayatlara söz söylenmez", "Ağzında diş yok", "Farklı bir Türkiye'de yaşıyor herhalde" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ADAM HAKLI BEYLER AÇ OLAN ÜLKEDE İNSANLAR EVİNDE OTURUR GİDİN BAKIN HER TIKA BASA DOLU 133 231 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    karnı toksa agzına dis yaptırsın. 191 57
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Belki adam dişçiden geliyor nerden biliyorsun:) 46 66
    Çengelköylü Çengelköylü:
    ÜÇ AYDIR İŞ BULAMIYORMUŞ BOYNUNDAN ADAM ASILIR NAKLİYE ŞİRKETLERİ EV TAŞIMAYA ADAM BULAMIYOR BULSALARDA 5-8 BİN ARASI YÖVMİYE İSTERSEN İŞ YOK 29 22
    Tufan Başar Tufan Başar:
    bu ülkeden insanlar fakirliğini örtmek için sanki durumu iyi rolü yapıyor. herkesin kredi kartlarına patlamış. hatta sen aç hesaplarını seninde hesabın eksilerde hiç kendini kandırma. 23 3
  • Emi Emii Emi Emii:
    Doğru vallaha heryer tıkabasa dolu yeme yerleri markalı mağazalarda alışveriş yapanlar yurt dışı seyahatler her evde insan başı araba daha ne nankörlük değilde bu ne. 101 165 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ARTIK AÇLIĞINDA TANIMI DEĞİŞTİ ESKİDEN EVİ OLMAYIP KİRADA OTURAN ARABASI OLMAYAN AÇIM DEMEZKEN ŞİMDİ KİRADA DAİRESİ OLUP KENDİSİNİN EŞİNİN ARABASI VAR EĞER ÇOCUĞUNUN ARABASI YOKSA AÇIM DİYOR:) 45 57
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    la malo aga bu ülkede 90 milyon insan yaşıyor sen nerde yaşıyonda herkes yurtdışına gidiyor her evde araba görüyosun.yiyen içen magazalarda kafelerde gördün 3-5 bin insanmı sanıyon la 37 18
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    gerçekten,adamın iki dairesi var kira alıyor 30 bin emekli maaşı alıyor,yazın yazlıkta,kışın kışlıkta. asgari ücret alan bana açız aç diye ağlanıyor.bende onun verdiği aidatla aldığım asgari ücretle geciniyorum.çok şükür kimseyede muhtaç değilim.çok şükür karnım tok 64 93 Yanıtla
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    nerde yaşıyon sen.hangi köyde 36 15
  • Apple User Apple User:
    adam dogru söylemiş 20 47 Yanıtla
  • neşe türksoy neşe türksoy:
    2 ÜNİVERSİTE BİTİRDİM, 8 AYDIR İŞE ALAN YOK.ÇALIŞAN AÇ KALMAZMIŞ.TEMİZLİK İŞLERİNE BİLE BAŞ VURDUM, ALAN YOK.İŞ YOK İŞ.25.000 KİRA İLE NASIL AÇ KALMAZ ÇALIŞAN ONU DA BİR SÖYLESEE. 33 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
