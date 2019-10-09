Son Dakika Haberleri: Milan'da Giampaolo yerine Pioli göreve geldi!
Son Dakika Spor Milan'da Giampaolo yerine Pioli göreve geldi!

Milan'da Giampaolo yerine Pioli göreve geldi!

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verilen Giampaolo'nun ardından İtalyan teknik adam Pioli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Milan'da Giampaolo yerine Pioli göreve geldi!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verilen Giampaolo'nun ardından İtalyan teknik adam Pioli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Teknik direktörlük kariyeri boyunca sadece İtalyan takımlarında görev alan 53 yaşındaki Pioli, Salernitana, Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio, Inter ve son olarak Fiorentina'yı çalıştırmıştı.


Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, bir maç dışında 7. haftası tamamlanan Serie A'da, lider Juventus'un 10 puan gerisinde 13. sırada yer alıyor.


Fiorentina, Parma, Milan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:26 
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