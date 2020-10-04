Milan, Spezia'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi - Son Dakika

Milan, Spezia'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Milan, konuk ettiği Spezia'yı 3-0 yenerek, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Milan, Spezia'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Milan, konuk ettiği Spezia'yı 3-0 yenerek, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli geçerken, ikinci yarının başında Lorenzo Colombo'nun yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu oyunun gidişatını yine takımı lehine değiştiren isim oldu.

57. dakikada Rafael Leao'nun attığı golün pasını veren Hakan Çalhanoğlu, takımının maçta 1-0 öne geçmesini sağladı.

Ev sahibi Milan, 76. dakikada Theo Hernandez, 78. dakikada da yine Rafael Leao ile birer gol daha bularak, Spezia'yı 3-0 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.

Ligde geçen sezon sonunda yakaladığı çıkışı, bu sezona da yansıtan Milan, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Ayrıca milli futbolcu Çalhanoğlu, takımının son 12 maçında 8 gol atarak başarılı formunu bu müsabakada da sürdürdü.

Atalanta yine gol olup yağdı

Serie A'nın 3. haftasındaki diğer karşılaşmalarda, şampiyonluk adayı Inter, ligin flaş ekiplerinden başkent ekibi Lazio ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin bir diğer golcü takımı Atalanta ise gollü galibiyet serisine bu hafta Cagliari'yi ekledi. Mavi-siyahlılar, konuk ettiği Cagliari'yi 5-2 yenerek, lige 3'te 3 galibiyetle giriş yapmış oldu.

Milli futbolcu Mert Çetin ile Türk asıllı Koray Günter'in takımı Hellas Verona ise deplasmanda Parma'ya tek golle yenildi. Mert Çetin maçta 86 dakika mücadele ederken, Günter ise 90 dakika sahada kaldı.

Bugünün bir diğer maçında Benevento, Bologna'yı 1-0'lık skorla yendi.

Juventus-Napoli maçının akıbeti belirsizliğini koruyor

Ligin 3. haftasının kapanışında bu akşam oynanması gereken Juventus-Napoli maçının akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

Konuk Napoli'de önceki gün 2'si oyuncu 1'i teknik heyetten 3 kişide Kovid-19 çıkması sonrasında Napoli'deki yerel sağlık makamlarının takıma getirdiği seyahat yasağı, mavi-beyazlı ekibin bu akşamki Juventus maçı için Torino deplasmanına gitmesine engel oldu.

Yerel sağlık makamları, Napoli takımındaki vakalar nedeniyle takımın karantinada kalması gerektiğini takıma bildirdi.

Buna karşın, Juventus'un maçın planlandığı gibi oynanacağını açıklaması ve Serie A Lig yönetiminin de karşılaşmanın yapılması yönünde görüş belirtmesi, durumu çıkmaza götürdü.

Son olarak, karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala Juventus kulübü maç oynanacakmış gibi stattaki yerini alırken, Napoli kulübü sahada belirtilen zamanda yerini almadığı için maçın hakeminin karşılaşmayı tatil etmesi bekleniyor. Mavi-beyazlı takım, resmen maçın ertelenmesi talep etmediği ve belirtilen zamanda sahada yerini alamadığı için kurallar gereği büyük ihtimalle hükmen yenik sayılacak.

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis ise Serie A Lig yönetimine seslenerek, takımın sağlık otoriterlerinin kararı doğrultusunda deplasmana gidemediğini belirterek, maçın ileri tarihe ertelenmesi çağrısında bulundu.

Serie A'da Kovid-19 koşullarındaki yeni kurallara göre her bir takımın sezon içinde bir kez maç erteleme talep etme hakkı bulunuyor.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milan, Spezia'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi - Son Dakika Spor

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