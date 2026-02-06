Milano'da ICE Protestoları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Milano'da ICE Protestoları

06.02.2026 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ICE ekibinin varlığına karşı protestolar düzenlendi.

İtalya'nın ev sahipliğinde bu akşam başlayacak Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları sırasında, ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin görev yapacak olması, oyunların açılış töreninin yapılacağı Milano'da iki gösteriyle protesto edildi.

ABD'deki uygulamalarıyla tartışılan ICE ekiplerinin, İtalya'daki oyunlar sırasında görev yapacak olması, ev sahibi ülkede tepki çekmeye devam ediyor.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin son olarak 4 Şubat'ta, oyunlar sırasında ICE'nin soruşturma birimi olan İç Güvenlik Soruşturma Biriminden (HSI) soruşturmacıların görev yapacağını ve bunların sahada polis gibi faaliyet göstermeyeceğini belirtmesine rağmen bugün oyunların açılış töreninin yapılacağı Milano'da iki protesto gösterisi düzenlendi.

Binlerce öğrenci, sabah saatlerinde Leonardo da Vinci Meydanı'nda toplanarak buradan Trotter Parkı'na kadar yürüdü.

Öğrenciler yürüyüşte, sık sık "ICE defolsun" ve "Hepimiz faşizm karşıtıyız" sloganları atarken, bazı öğrenciler de "Milano sizden iğreniyor" yazılı döviz taşıdı.

Öğrenciler, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da kentlerine gelişini protesto etti.

Bazı öğrenciler, meşaleler yakarken, bazıları da Filistin bayrağı açtı.

Kentteki ikinci protesto ise yine Leonardo da Vinci Meydanı'nda bu sefer sendikaların çağrısıyla miting şeklinde gerçekleşti.

Mitingde, ICE ekiplerinin Milano'da istenmediği vurgulanırken, Milano'dan Minneapolis'e öğrencilerle işçilerin bir arada olduğu belirtildi.

Mitinge katılmak için ABD'den gelen sendikacı Chris Smalls da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün aynı zamanda liman işçilerinin savaşlara mühimmat, malzeme taşımamak için eyleme gittiğini hatırlatarak, "Akdeniz'deki 21 limanı, aralarında 6 farklı ülkenin de bulunduğu çeşitli ülkelerle birlikte kapatmak için harekete geçtik. Bunu genişletmemiz gerekiyor çünkü ICE, tüm dünyada yükselişte olan faşizmle doğrudan ilişkilidir. Bugün ise dayanışmamızı göstermenin ve Filistin halkının yanında durmak için iş bırakma eylemi yapmanın bir yoludur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Milano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milano'da ICE Protestoları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Ünlü rapçi Lvbel C5’den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı Ünlü rapçi Lvbel C5'den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı
Ne pide ne de hurma Ramazan’ın gözdesi tezgahlarda Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

19:39
Eminönü’nde banka soygunu
Eminönü'nde banka soygunu
19:29
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 19:54:43. #7.11#
SON DAKİKA: Milano'da ICE Protestoları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.