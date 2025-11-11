Milas Belediyesi Yeni Yol Açım Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Milas Belediyesi Yeni Yol Açım Çalışmalarına Başladı

11.11.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas Belediyesi, Menteş Mahallesi ve Bahçelievler mevkiini Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlayacak 650 metre uzunluğundaki yeni yol için çalışmalara başladı. Proje ile şehirdeki trafik sıkışıklığının azaltılması hedefleniyor.

(MUĞLA) - Vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı sunmak için projelerine devam eden Milas Belediyesi, Menteş Mahallesi ve Bahçelievler mevkiini Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlayacak yeni yolun açılış çalışmalarına başladı. Çalışmayla, şehirdeki trafik sıkışıklığının da azaltılması hedefleniyor.

Milas Belediyesi, Menteş Mahallesi ve Bahçelievler mevkiini Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlayacak 650 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki yeni yolun açım çalışmalarına başladı. Çalışmaların başladığı alana beraberindeki Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin ve Fen İşleri Müdürü Tunahan Gökkara ile ziyaret gerçekleştiren Belediye Başkanı Fevzi Topuz, çalışmalara ilişkin bilgi alarak, ilerleyişi yerinde takip etti.

Yeni hastane yoluna ziyaret

Milas Belediyesi tarafından yol yapım çalışmalarının sürdüğü alanlara gerçekleştirdiği ziyaretlere devam eden Topuz, Milas-Bodrum Karayolu'na bağlanacak yeni hastane yolunda devam eden faaliyetleri de inceledi. Hastane yolunda ekipler tarafından gerçekleştirilen taş istinat duvarı işini inceleyen Topuz, sonrasında ziyaretlerini noktaladı.

"Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"

Çalışmalara ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Topuz, "Menteş Mahallesi ve Bahçelievler Mevkii'ni Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlayacak yeni yolumuzun açım çalışmalarına başladık. Ayrıca Sodra bölgesinde devam eden yol açım çalışmalarını yerinde inceledik. Mahallelerimiz arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak, hemşerilerimize daha konforlu ve güvenli ulaşım ağı sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas Belediyesi Yeni Yol Açım Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir reklam değil uyarı Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler Bu bir reklam değil uyarı! Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi
Dünya devinden örnek davranış Stadyumu evsizlere açtılar Dünya devinden örnek davranış! Stadyumu evsizlere açtılar
Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
Elazığ’da trafik kazasında anne ve bebeği hayatını kaybetti Elazığ'da trafik kazasında anne ve bebeği hayatını kaybetti

10:14
26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var
26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var
10:09
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi İlk gün 936 bin 159 kişi başvurdu
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün 936 bin 159 kişi başvurdu
09:51
Türk futbolunda kazan kaynıyor Bahis soruşturmasında sıra teknik direktör ve başkanlara geldi
Türk futbolunda kazan kaynıyor! Bahis soruşturmasında sıra teknik direktör ve başkanlara geldi
09:14
İstanbullular sabah kaosa uyandı Metrobüs hattı tamamen durdu
İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu
08:53
Utanç tablosu Türkiye’den İnekler susuzluktan boruları yaladı
Utanç tablosu Türkiye'den! İnekler susuzluktan boruları yaladı
08:14
Bahis skandalında çarpıcı tablo Bu takımın 31 futbolcusundan 18’i bahis oynamış
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 10:21:44. #7.11#
SON DAKİKA: Milas Belediyesi Yeni Yol Açım Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.