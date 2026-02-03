Milas'ta Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Milas'ta Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Milas\'ta Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı
03.02.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boşanma aşamasındaki eşi Özlem A.'yı öldürdüğü iddiasıyla N.A. tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Polis ekiplerince dün gece saatlerinde gözaltına alınan N.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi Hamdi Mergen Caddesi'nde dün, bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, hareketsiz yatan kadının Özlem A. (38) olduğu ve bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının ölümüyle ilgili, boşanma aşamasındaki eşi N.A. dün gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas'ta Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Alanyaspor’da ayrılık Ogundu’nun yeni adresi Bundesliga Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
Asensio’dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı Asensio'dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

20:19
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar’a ceza istiyor
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar'a ceza istiyor
20:15
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı’ya takıldı
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
19:09
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 20:38:07. #7.11#
SON DAKİKA: Milas'ta Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.