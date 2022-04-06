Milas'ta Polis Haftası, etkinliklerle devam ediyor - Son Dakika
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Milas'ta Polis Haftası, etkinliklerle devam ediyor

06.04.2022 09:22
Milas'ta Polis Haftası, etkinliklerle devam ediyor

Polis Haftası etkinlikleri dahilinde Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gündüz bilgilendirme çalışması yapıldı, akşam ise iftar yemeği düzenlendi.

Polis Haftası etkinlikleri dahilinde Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gündüz bilgilendirme çalışması yapıldı, akşam ise iftar yemeği düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediliyor. Milas Atapark Meydanı'nda NSM Grup Amirliği, Trafik Büro Amirliği, TDP Büro Amirliği, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği birimleri tarafından stant açıldı. Emniyet personelleri tarafından vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Akşam saatlerinde ise Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin de katılımıyla Emniyet Mensubu Şehit Ailelerine iftar programı düzenlendi. - MUĞLA

Milas'ta Polis Haftası, etkinliklerle devam ediyor
Milas'ta Polis Haftası, etkinliklerle devam ediyor
Milas'ta Polis Haftası, etkinliklerle devam ediyor
Milas'ta Polis Haftası, etkinliklerle devam ediyor
Milas'ta Polis Haftası, etkinliklerle devam ediyor
Milas'ta Polis Haftası, etkinliklerle devam ediyor

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Polis Haftası, Hisarcık, Polis, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta Polis Haftası, etkinliklerle devam ediyor - Son Dakika


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