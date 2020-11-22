Milli buğday ve arpa tohumu emimi yapıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ceylanköy'de, yerli ve milli buğday ve arpa demonstrasyonu çerçevesinde ekim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma enstitüleri ve çeşitli üniversitelerin, tarımsal alanda yaptıkları çalışmaların, tarımsal yeniliklerin çiftçi başta olmak üzere hedef kitlelere ulaştırılması, tescil edilen çeşitlerin üretime kazandırılması, araştırmacı yayımcı ve çiftçi bağının kurulması amacıyla Lüleburgaz İlçe Müdürlüğümüzce çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli ve milli 7 çeşit buğday ve 4 çeşit arpa tohumu ekimlerinin Lüleburgaz ilçesine yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Enstitü Müdürlüğünden temin edilen 7 çeşit buğday ve 4 çeşit arpa tohumu ekimi, Ceylanköy köyünde İlçe Müdürlüğümüz teknik personelleri ve üreticimizin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmayla üretim sezonu içerisinde ürünlerin gelişim ve adaptasyonu durumu takip edilerek, sonuçlar 2021 yılında düzenlenmesi planlanan tarla gününde üreticilerimiz ile paylaşılacaktır" bilgilerine yer verildi. - KIRKLARELİ