Milli buğday ve arpa tohumu emimi yapıldı - Son Dakika

Milli buğday ve arpa tohumu emimi yapıldı

22.11.2020 15:55
Milli buğday ve arpa tohumu emimi yapıldı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ceylanköy'de, yerli ve milli buğday ve arpa demonstrasyonu çerçevesinde ekim gerçekleştirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ceylanköy'de, yerli ve milli buğday ve arpa demonstrasyonu çerçevesinde ekim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma enstitüleri ve çeşitli üniversitelerin, tarımsal alanda yaptıkları çalışmaların, tarımsal yeniliklerin çiftçi başta olmak üzere hedef kitlelere ulaştırılması, tescil edilen çeşitlerin üretime kazandırılması, araştırmacı yayımcı ve çiftçi bağının kurulması amacıyla Lüleburgaz İlçe Müdürlüğümüzce çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli ve milli 7 çeşit buğday ve 4 çeşit arpa tohumu ekimlerinin Lüleburgaz ilçesine yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Enstitü Müdürlüğünden temin edilen 7 çeşit buğday ve 4 çeşit arpa tohumu ekimi, Ceylanköy köyünde İlçe Müdürlüğümüz teknik personelleri ve üreticimizin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmayla üretim sezonu içerisinde ürünlerin gelişim ve adaptasyonu durumu takip edilerek, sonuçlar 2021 yılında düzenlenmesi planlanan tarla gününde üreticilerimiz ile paylaşılacaktır" bilgilerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Milli buğday ve arpa tohumu emimi yapıldı
Milli buğday ve arpa tohumu emimi yapıldı

Lüleburgaz, Buğday, Milli, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milli buğday ve arpa tohumu emimi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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