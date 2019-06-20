Son Dakika Haberleri: Milli Futbolcular Vanlılarla hasret giderdi
Son Dakika Spor Haber

Milli Futbolcular Vanlılarla hasret giderdi

32 dakika önce

Türk futbolunun köklü kulüplerinde uzun yıllar top koşturan milli futbolcular, Van Masterler Derneği tarafından düzenlenen '1. Futbol Şöleni'nde Vanlılarla hasret giderdiler.

Milli Futbolcular Vanlılarla hasret giderdi, System.String[]
Türk futbolunun köklü kulüplerinde uzun yıllar top koşturan milli futbolcular, Van Masterler Derneği tarafından düzenlenen '1. Futbol Şöleni'nde Vanlılarla hasret giderdiler.

Van Masterler Derneği tarafından düzenlenen '1. Futbol Şöleni'; Türk futbolunun köklü takımlarından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Bursaspor ve Denizlispor'da uzun yıllar top koşturan ve milli takım forması altında önemli başarılara imza atan efsane futbolcuların katılımıyla başladı. Van Atatürk Şehir Stadyumunda başlayan turnuvaya Van Masterler, US Grup, Ankaraspor ve Antalyaspor takımları katıldı.

Van adına önemli olan özel turnuva öncesinde ünlülerden oluşan takım ile Van Açık Ceza ve İnfaz Kurumundaki hükümlüler bir gösteri maçı yaptı. Bu anlamlı maçın ardından Van Masterler takımı ile US Grup takımı turnuvanın ilk karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Büyük turnuvaya ev sahipliği yapan Van Masterler takımı ilk maçında güçlü rakibine 4-1'lik skorla kaybetti.

Maçtan önce konuşan Emre Aşık, Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Erhan Albayrak, Volkan Aslan gibi milli futbolcular yıllar önce Van'a geldiklerini ifade ederek tekrar Van'da olmaktan ve böyle anlamlı bir turnuvada yer almaktan dolayı mutlu olduklarını söylediler.

Turnuva cumartesi günü Van Masterler takımı ile Antalyaspor arasında oynanacak üçüncülük maçı ve ardından US Grup takımı ile Ankaraspor takımı arasıdna oynanacak final maçı ile sona erecek. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:34 Kaynak: İHA
Futbol, Van, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı Atletico Madrid, Real Madrid'den Llorente'yi transfer etti Beşiktaş, Umut Meraş'i transfer etti! İşte yıllık ücreti Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan Ali Koç'a transfer teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 00:06:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Futbolcular Vanlılarla hasret giderdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]