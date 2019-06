Milli Futbolcular Vanlılarla hasret giderdi

Türk futbolunun köklü kulüplerinde uzun yıllar top koşturan milli futbolcular, Van Masterler Derneği tarafından düzenlenen '1. Futbol Şöleni'nde Vanlılarla hasret giderdiler.Van Masterler Derneği tarafından düzenlenen '1. Futbol Şöleni'; Türk futbolunun köklü takımlarından Galatasaray Bursaspor ve Denizlispor 'da uzun yıllar top koşturan ve milli takım forması altında önemli başarılara imza atan efsane futbolcuların katılımıyla başladı. Van Atatürk Şehir Stadyumunda başlayan turnuvaya Van Masterler, US Grup, Ankaraspor ve Antalyaspor takımları katıldı.Van adına önemli olan özel turnuva öncesinde ünlülerden oluşan takım ile Van Açık Ceza ve İnfaz Kurumundaki hükümlüler bir gösteri maçı yaptı. Bu anlamlı maçın ardından Van Masterler takımı ile US Grup takımı turnuvanın ilk karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Büyük turnuvaya ev sahipliği yapan Van Masterler takımı ilk maçında güçlü rakibine 4-1'lik skorla kaybetti.Maçtan önce konuşan Emre Aşık Volkan Aslan gibi milli futbolcular yıllar önce Van'a geldiklerini ifade ederek tekrar Van'da olmaktan ve böyle anlamlı bir turnuvada yer almaktan dolayı mutlu olduklarını söylediler.Turnuva cumartesi günü Van Masterler takımı ile Antalyaspor arasında oynanacak üçüncülük maçı ve ardından US Grup takımı ile Ankaraspor takımı arasıdna oynanacak final maçı ile sona erecek. - VAN