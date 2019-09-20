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Milli güreşçi Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı

40 dakika önce

Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 57 kilo final mücadelesinde Rus Zavur Uguev'e 13-3 mağlup olan milli güreşçi Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı.

Milli güreşçi Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı, System.String[]

Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 57 kilo final mücadelesinde Rus Zavur Uguev'e 13-3 mağlup olan milli güreşçi Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı.

(İHA)

Süleyman Atlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:35 Kaynak: İHA
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