Milli güreşçi Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı
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Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 57 kilo final mücadelesinde Rus Zavur Uguev'e 13-3 mağlup olan milli güreşçi Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:35 Kaynak: İHA
Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 57 kilo final mücadelesinde Rus Zavur Uguev'e 13-3 mağlup olan milli güreşçi Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı.
(İHA)
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