Milli maçın ardından - Son Dakika

Milli maçın ardından

15.10.2020 01:03
Milli maçın ardından, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-2'lik skorla sona eren Sırbistan maçını kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-2'lik skorla sona eren Sırbistan maçını kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, takım olarak yapılan hataları gördüklerini ve bunları düzelteceklerini kaydederek, "Mazeret üretip, şundan dolayı kaybettik demeyi doğru bulmuyorum. Sonuç olarak kazanmalıydık, üzgünüz. 3 beraberliğimiz de galibiyetle bitebilirdi. Oyuncularım bugün de olağanüstü gayret gösterdi, hepsine teşekkür ediyorum. Kendilerini zorlayarak maçı bitirdiler. İnşallah ciddi boyutta sakatlık çıkmaz. Gönül ister ki kazanalım ama oyuncularımın kazanmak için sahada olduklarını biliyorum, o işareti bana veriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'a karşı hava toplarında eksiklik yaşadıklarını belirten Şenol Güneş, "Bugün için stoper sıkıntısı yaşadık. Mitrovic ve Savic, stoperlerimize boy olarak dezavantaj yaşattı. Aynı anda Ozan'ın cezalı, Kaan ve Çağlar'ın sakat olması beklenen bir şey değildi. Ozan da Rusya maçında cezalı duruma düşünce, hava toplarını savunmak için elimizde sadece Merih vardı. Yanında da Okay'ı kullandık. Mahmut oynadı ama zorlandı. 3 maç üst üste oynamak zorunda kalan Merih sakatlıktan sonra gerçekten iyi oynadı, daha da iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını aktaran Güneş, "İlk golden sonra dağıldık. Golden sonra savunmada kaldık, geri kaçtık, hücuma çıkamadık. İkinci yarı başında da kötü bir gol yedik. Skor rakibin lehine döndü. Oyuncuların reaksiyonları iyi oldu. Skor beraberliğe gitti. Bugün de Rusya maçını da ilk Sırbistan maçını da kazanabilirdik. 3 beraberlikle ayrıldık. Eksiklerimizi gördük. Başlangıçtan sonra yaşadığımız dağınıklık bizim için tecrübe oldu. İkinci yarı arzumuz galibiyet için yeterli olmadı. Son bölümde gol atmaya çalışırken gol yiyebilirdik. Oyunda kopmalar oldu, bunları düzeltmeliyiz. Merkeze attığımız toplarda baskı yedik, basit top kaybı yaptık, dönen topları alamadık. Rusya maçında da böyleydi." şeklinde konuştu.

Oyuncu değişikliklerinde geç kaldığını düşünmediğini vurgulayan Şenol Güneş, "Oyunun gidişatına göre hamle yapmak zordundaydık. İlk yarı oyun kopmuştu, oyunun toparlanmasını bekledim. İkinci yarı oyunu toparlayınca kontrol bize geçti. Golleri attık. Yusuf girdikten sonra oyun tamamen değişti. Takım oyunu taşıdı. Sonra da Cengiz'in yerine Abdülkadir'i aldım. Bu değişiklikleri normal kabul ediyorum." yorumunu yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan Karadağ, oyunlar, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli maçın ardından - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi 112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor
Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı         
23:57
Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı         
22:46
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar         
20:49
Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı         
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi         
15:59
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü         
12:18
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 01:14:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei