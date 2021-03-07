Milli Mücadele'nin kahraman kadınlarından Üsteğmen Kara Fatma'nın hayatı beyaz perdeye taşınacak - Son Dakika

Milli Mücadele'nin kahraman kadınlarından Üsteğmen Kara Fatma'nın hayatı beyaz perdeye taşınacak

07.03.2021 13:05
Milli Mücadele'nin kahraman kadınlarından Üsteğmen Kara Fatma'nın hayatı beyaz perdeye taşınacak, System.String[]

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma, Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yazar İlknur Bektaş, "Kara Fatma" olarak bilinen Üsteğmen Fatma Seher Erden'in hayatının sinema filmi olacağını söyledi.

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma, Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yazar İlknur Bektaş, "Kara Fatma" olarak bilinen Üsteğmen Fatma Seher Erden'in hayatının sinema filmi olacağını söyledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Üsteğmen Kara Fatma ve kadın kahramanların gösterdikleri fedakarlıkların sinemaya uyarlanması için çalışmalar başladı.

Statü Film'in yapımını, araştırmacı yazar İlknur Bektaş'ın senaristliğini üstlendiği proje, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu tarafından destekleniyor.

"Çocuklarımızın kendi milli ve gerçek kahramanlarımızı tanıma zamanı geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Bektaş, milli mücadele kahramanlarının emek ve fedakarlıklarının daha fazla anlatılması gerektiğine dikkati çekerek, "Kadınlarımızın vatanın kurtulmasında ve evlatlarının geleceğinde gösterdikleri büyük emek, fedakarlık ve dayanışmayı anlatan özel bir projeye başladığımızın müjdesini veriyoruz. Bu film hepimizin olacak, Üsteğmen Kara Fatma'yı, Gördesli Makbule'yi, Bigadiçli Nazife'yi, Kılavuz Hatice'yi, Halime Çavuşu, Rahime Kaptanı, Nene Hatunu da anmak onların unutulmaz emek ve başarılarını dünya ile paylaşmayı duyurmak için bu özel günü seçtik." değerlendirmesinde bulundu.

Bektaş, sinema filminin tarihe ve Türk kadınlarına saygı projesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Filmimizin konusu Kurtuluş Savaşının efsane ismi Üsteğmen Kara Fatma ve onun etrafındaki kadınların ve dönemin tam da kalbinden geçiyor. Gönüllü birliği ve cephe gerisinde mükemmel bir şekilde örgütlenen kadınların desteği ile tüm yurtta dünyaya örnek bir savunma başarısı ile yurdumuzun ve evlatlarının yalnız olmadığını gösteren kahraman kadınlarımızı işliyor. Çocuklarımızın ve insanımızın dünyanın ezbere bildiği sanal kahramanları değil kendi milli ve gerçek kahramanlarımızı tanıma zamanı geldi. Bu yüzden bu filmi yapmak için büyük bir heyecan duyuyorum. Yurdumuzun kadınlara destek olduğunu söyleyen tüm saygın kurum, kuruluş ve kişilerinin kahraman kadınlarımızı sinemaya aktaracağımız projemiz için yanımızda olmasını bekliyoruz."

Yapımcı Galip Güner ise daha önce "Taş Mektep" filmiyle vatanın kurtuluşunda imzası olan çocukları ele alan bir sinema filmine imza attıklarını vurgulayarak, "Üsteğmen Kara Fatma konusu bugüne kadar işlenmemişti. Bu filmle çok değerli bir konuyu ele alıyoruz. Filmimiz iz bırakan büyük bir sinema filmi olacak. Bu filmi yapmaktaki amacımız Mili Mücadele'nin 100. yılında milletçe ne badireler atlattığımızı ve kadınlarımızla gurur duyduğumuzu anlatmak. Türk kadınına saygı ve yüz akı bir film ile Milli Mücadele'nin kahraman kadınlarını ve Üsteğmen Kara Fatma'yı 'Mahi' ile yurdumuzda ve dünyada geniş bir gösterimle tanıtmaya hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Araştırmacı yazar İlknur Bektaş'ın, Atatürk tarafından üsteğmenlik rütbesine kadar yükseltilen Milli Mücadele kahramanlarından Fatma Seher'in hayatını ele aldığı "Milli Mücadele'de bir kadın üsteğmen: Kara Fatma" isimli kitabı bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Milli Mücadele'nin kahraman kadınlarından Üsteğmen Kara Fatma'nın hayatı beyaz perdeye taşınacak - Son Dakika


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