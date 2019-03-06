Milli Piyango'dan "yılbaşı ikramiyesi" açıklaması
36 dakika önce
Milli Piyango İdaresi,yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisinin henüz başvuruda bulunmadığını açıkladı.
Milli Piyango İdaresi
,yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisinin henüz başvuruda bulunmadığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:10
Milli Piyangodan "Yılbaşı İkramiyesi" Açıklaması
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