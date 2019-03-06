Son Dakika Haberleri: Milli Piyango'dan "yılbaşı ikramiyesi" açıklaması

Milli Piyango'dan "yılbaşı ikramiyesi" açıklaması

36 dakika önce

Milli Piyango İdaresi,yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisinin henüz başvuruda bulunmadığını açıkladı.

Milli Piyango'dan
Milli Piyango İdaresi,yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisinin henüz başvuruda bulunmadığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:10 

Milli Piyango İdaresi, Ekonomi
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