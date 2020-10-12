Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i kabul etti - Son Dakika

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i kabul etti
12.10.2020 19:49
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Bakanlıkta el-Ganim ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı kabulde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Son Dakika Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Hatay için birlik olan 3 Büyükler, sosyal medyadan birbirlerine meydan okudu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi