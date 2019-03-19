Milli Savunma Bakanı Akar: "Seçimlerin Kazasız, Belasız Güven İçinde Yapılacağından Eminiz.
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IHAAW182044-ASA/19-03-2019- Milli Savunma Bakanı Akar: "Seçimlerin kazasız, belasız güven içinde yapılacağından eminiz.
IHAAW182044-ASA/19-03-2019
- Milli Savunma Bakanı Akar: "Seçimlerin kazasız, belasız güven içinde yapılacağından eminiz. Tüm tedbirler alındı, bundan kimsenin şüphesi olmasın." 19.03.2019 18: 20: 44 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:26 Kaynak: İHA
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