Türk Silahlı Kuvvetlerinden Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, iki gün önce hava harekatı ile 140 kilometre içeri girdi, Asos'ta teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahlarının bulunduğu 16 hedefi büyük bir başarıyla vurdu." dedi.

Bakan Akar, Şırnak'ta düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele yeni dönemin 24 Temmuz 2015'te İkiyaka Dağları'ndaki operasyonla başladığını hatırlattı.

Terör belasından asil milleti kurtarmakta kararlı olduklarını belirten Akar, "Terör örgütü PKK/ YPG hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir." diye konuştu.

Terörist neredeyse hedeflerinde orasının yer aldığını vurgulayan Akar, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere, tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına son derece saygılıyız. Suriyeliler, Iraklılar, bizim kardeşimiz. Onlarla sorunumuz yok. Bizim meselemiz teröristlerle. Biz teröristlerin peşindeyiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadele devam edecek." ifadelerini kullandı.

Pençe operasyonlarının sonuncusu Pençe Kilit'in büyük bir başarı, azim ve kararlılıkla devam ettiğini aktaran Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, iki gün önce de hava harekatı ile 140 kilometre içeri girdi, Asos'ta teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahlarının bulunduğu 16 hedefi büyük bir başarıyla vurdu, tahrip etti." bilgisini verdi.

Yapılan operasyonlarla "girilemez" denilen yerlere komandoların tek tek girdiğini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"İster Irak'ın kuzeyinde adı PKK olsun ister Suriye'nin kuzeyinde adı YPG olsun bunların hepsi aynıdır, hepsi teröristtir. Bunlar, 85 milyon vatandaşımızın güvenliğine, birliğine, beraberliğine tehdit olan hainlerdir, alçaklardır. Türkler ve Kürtler kardeştir. Türkler ve Kürtler yüzyıllardır ekmeklerini beraber paylaştı, bu vatanı beraber kurup, ihya ettiler. Biriz, beraberiz, tek yumruk, tek yüreğiz. Bu vatanı beraber kurduk, beraber savunduk. Canımızı omuz omuza ortaya koyduk. Bunun farkında olalım. Teröristlerin arazide yapamadıklarını, aramıza fitne sokmak suretiyle birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışanlar var. Bu konuda dikkatli olmamız gerekir."

Terörle mücadelede kararlılık mesajı da veren Akar, "Teröristlere kim destek verirse versin, arkasında kim olursa olsun mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla devam edecek." diye konuştu.

Bakan Akar, TSK'nin tüm faaliyetlerinde hem planlama hem icra safhalarında sivillere, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar vermemek için hiçbir ordunun göstermediği hassasiyeti gösterdiğini de kaydetti.