Milli Takım efsaneleri, 'efsane forma'ya geçişi Hürriyet'e değerlendirdi

Adil Demirçubuk/ Spor Arena Türkiye Futbol Federasyonu'nun önceki gün forma tedarikçisi Nike'ın sunumunun ardından aldığı ve dünkü Hürriyet'te duyurulan karar hemen herkesten destek görürken, efsane formayı giyen eski milli futbolculardan çok anlamlı yorumlar geldi.



MUSTAFA DENİZLİ: O FORMAYI HERKES SEViYORDU



Futbolun geldiği noktada hemen her takım sponsorlarla yapılan anlaşmalar gereği farklı renk ve modellerde forma giydi. Bizim, göğsünde band ve ay yıldız olan forma Türk insanı tarafından çok seviliyordu. Gerçekten de güzel formaydı. Biz de severek giyiyorduk.



RIZA ÇALIMBAY: AMATÖR RUH PERÇiNLENECEK



Klasik formaya dönüş kararını çok yerinde buluyorum ve destekliyorum. Bu forma, milli takıma davet edilme onuruna erişen futbolculardaki Türk bayrağı sevgisini ve amatör ruhu daha da perçinleyecek. Tıpkı futbolculuk yıllarında bizim yaşadığımız gibi.



RÜŞTÜ REÇBER: GEÇMİŞE ÖZLEMİ HATIRLATTI



Bir kaleci olduğum için kendim giyemedim ama o formanın insana kattığı heyecan başkaydı. Ben, insanların zaman geçtikçe geçmişe özlem duyduğuna inanan biriyim. Klasik formaya dönmek o formayı güzel bir şekilde giyen insanları anmamızı sağlar.



GÖKHAN KESGİN: ÖNEMLİ OLAN AY YILDIZ



Herkesin kabul ettiği gibi çok güzel bir formaydı ama önemli olan onun göğsündeki ay yıldız idi. O formayı giyen tüm futbolcuları en çok heyecanlandıran unsur, göğsündeki ay yıldızdı. Bu bakımdan klasik formaya dönüş kararını çok yerinde buluyorum.



