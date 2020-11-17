Milli Takımda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı
17.11.2020 00:58
A Milli Futbol Takımı'nda Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynanacak Macaristan maçı öncesinde Mehmet Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımı'nda Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynanacak Macaristan maçı öncesinde Mehmet Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı.
Milli Takımların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım'da deplasmanda Macaristan'la karşılaşacak olan A Milli Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar" denildi. - İSTANBUL
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