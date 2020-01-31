Milli tenisçi Atakan Karahan, Fransa'da çeyrek finale yükseldi

14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükselerek tenis tarihimizde bir ilki gerçekleştiren Atakan Karahan, Fransa'nın Tarbes kentinde bu sene 38'incisi düzenlenen ve Tennis Europe kapsamındaki 5 Super Category Turnuvası'ndan biri olan Les Petits As'ta çeyrek finale yükseldi.

1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettiği Les Petits As'ta sırasıyla Ukraynalı ve Bulgar rakiplerini eleyen üçüncü turda ise Amerikalı rakibi Mitchell Lee'yi 6-3, 1-6, 6-3'lük skorla saf dışı bırakan milli sporcu Atakan Karahan adını son sekize yazdırdı. Geçmiş yıllarda Rafael Nadal , Bianca Andreescu, Michael Chang ve Martina Hingis gibi tenis efsanelerinin kupa kaldırdığı Les Petits As'ta 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden ilk Türk tenisçi olan Atakan Karahan çeyrek finalde Hırvat raket Fran Rakonic ile karşılaşacak.