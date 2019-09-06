Son Dakika Haberleri: Milyonfest fethiye başladı!
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Milyonfest fethiye başladı!

1 saat önce

Yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği birçok büyük festivalde yüzbinlerce genci rock ve alternatif müziğin yıldızlarıyla buluşturan Milyon Yapım, bu kez Fethiye'nin İnlice Plajı'nda müzik ve eğlenceyi biraraya getirdi.

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Gerçek bir festival deneyimi sunan MilyonFest Fethiye'nin ilk gününde Pislick Kedi, Eda Baba, Fuat, Pera, Umut Kuzey, Cem Adrian ve Mor ve Ötesi sahne aldı.

Festival boyunca Şebnem Ferah'tan Athena'ya; Duman'dan Pentagram'a; Selda Bağcan'dan Manga'ya yıldız isimler hayranlarıyla buluşacak.

Fethiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:16 Kaynak: Bültenler
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