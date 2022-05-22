Milyonlarca iPhone etkilenecek! WhatsApp, bu iOS sürümlerine desteği kesiyor - Son Dakika
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Milyonlarca iPhone etkilenecek! WhatsApp, bu iOS sürümlerine desteği kesiyor

22.05.2022 18:36
Milyonlarca iPhone etkilenecek! WhatsApp, bu iOS sürümlerine desteği kesiyor

WhatsApp, Ekim ayından itibaren iOS 10 ve iOS 11 sürümlerini desteklemeyi bırakacak. Peki hangi iPhone modelleri etkilenecek?

WhatsApp, bir süre önce milyonlarca iPhone kullanıcısını olumsuz etkileyecek bir karar aldı. WABetaInfo tarafından yapılan açıklamaya göre, iOS cihazların bir kısmı uygulamaya erişemeyecek. Bu durum, aşağıdaki akıllı telefonlardan birine sahipseniz çok yakında uygulamanın sizde çalışmayacağı anlamına geliyor.

WhatsApp, iOS 10 ve 11 desteğini kesiyor

WABetaInfo, 24 Ekim 2022 tarihinden itibaren WhatsApp uygulamasının iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemlerini desteklemeyi bırakacağını açıkladı. Bu iki sürümden birini çalıştıran kullanıcılara şimdiden bildirim gönderen şirket, kararını şöyle duyurdu:

WhatsApp, 24 Ekim 2022'den itibaren bu iOS sürümünü desteklemeyi durduracaktır. Lütfen Ayarlar > Genel bölümüne gidip Yazılım Güncellemesi'ne dokunarak telefonunuzu son iOS sürümüne güncelleyin.

WhatsApp, güvenliğin önemi ortaya koyan bir özellik getiriyor!

WhatsApp, Yardım Merkezi'ndeki "Desteklenen işletim sistemleri" sayfasını güncellemeyi de unutmadı. Tavsiye edilen cihazlar bölümüne "iOS 12 veya daha yeni bir sürüm yüklü iPhone" maddesi ekledi. Bu sayfada önceden uygulamanın iOS 10 ve üzeri bir sürüm yüklü cihazları desteklediği bilgisi yazıyordu.

Milyonlarca iPhone etkilenecek! WhatsApp, bu iOS sürümlerine desteği kesiyor

Hangi cihazları etkiliyor?

WhatsApp, iOS 12 işletim sistemini desteklemeyen iPhone 5 ve iPhone 5C modellerinde çalışmayacak. iPhone 5S dahil olmak üzere iOS 12 ve daha yeni bir sürümle uyumlu olan iPhone'larda ise sorunsuz çalışmaya devam edecek.

Geçtiğimiz yıl WhatsApp, Android 4.0.3 ve iOS 9 desteğini de sonlandırmıştı. Bu karardan sonra yalnızca iOS 10 ve üzeri bir sürümle uyumlu telefonlarda çalışmaya devam ediyordu.

Milyonlarca iPhone etkilenecek! WhatsApp, bu iOS sürümlerine desteği kesiyor

Teknolojinin gelişimiyle birlikte WhatsApp'a birçok yeni özellik ekleniyor ve bunlar sorunsuz çalışmak için güncel işletim sistemleri gerektirebiliyor. Bu kapsamda şirket, mecburi olarak eski sürümlere yönelik desteğini sonlandırmak zorunda kalabiliyor. Twitter da geçtiğimiz aylarda iPhone 6'da uygulama desteğini bitirmişti.

WhatsApp destekleyeceği sürümleri neye göre belirliyor?

WhatsApp, hangi işletim sistemini destekleyeceğini ve desteklemeyi bırakacağını şöyle açıklıyor:

"Desteklemeye son vereceğimiz işletim sistemlerini belirlemek amacıyla, diğer teknoloji şirketlerinin de yaptığı gibi, her yıl en eski ve en az sayıda kişi tarafından kullanılmakta olan cihaz ve yazılımları tespit ediyoruz. Bu cihazlar, en yeni güvenlik güncellemelerinden veya WhatsApp'ı çalıştırmak için gereken işlevlerden de yoksun olabiliyor."

YORUMLAR
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WhatsApp iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemleri desteğini kaldırıyor! 24 Ekim'den itibaren telefonlarda çalışmayacak WhatsApp iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemleri desteğini kaldırıyor! 24 Ekim'den itibaren telefonlarda çalışmayacak WhatsApp, güvenliğin önemi ortaya koyan bir özellik getiriyor! WhatsApp, güvenliğin önemi ortaya koyan bir özellik getiriyor!
Kaynak: Shiftdelete

24 Ekim, iOS, Güncel, Son Dakika

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