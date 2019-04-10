Son Dakika Haberleri: Mimar Sinan Anıldı

Mimar Sinan Anıldı

52 dakika önce

Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından Mimar Sinan'ı anma etkinlikleri düzenlendi.

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Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından Mimar Sinan'ı anma etkinlikleri düzenlendi.

Katılımın çok yoğun olduğu etkinlikler kapsamında, Mimar Sinan'ı anlatan "Mimari ve Aşk" belgesel filmi izlendikten sonra basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının ardından Mimar Sinan eserlerinden oluşan sergi açılışı gerçekleştirildi. Devamında yapılan törenle 19 Mayıs 1919'un 100. yılı anısına meslekte 25-30-40 ve 50. yılını dolduran mimarlara anı plaketi verildi.

Etkinlik kapsamında yapılan basın açıklaması yapan Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, "Mimarlar Odası olarak; eşsiz yapıtlarıyla dünya mimarlığına esin kaynağı olan büyük usta Mimar Sinan'ı ölümünün 431.yılında saygıyla anıyoruz. Her yıl Sinan'ın ölüm yıldönümünü takip eden hafta boyunca tüm birimlerimizle birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde anma etkinlikleri düzenlenmekte; her iki yılda bir Mimar Sinan'ın yüce anısını yaşatmak üzere Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında mimarlık alanında önemli yapıtlara imza atmış, meslek etiğine bağlı, deneyimli meslektaşlarımız 'Mimar Sinan Büyük Ödülü' ile onurlandırılmaktadır. Büyük usta Mimar Sinan'ı, kültürümüze ve uygarlık tarihine yapmış olduğu katkıları nedeniyle saygıyla anarken, başta karar vericiler olmak üzere herkesi, doğal mirasa, kültürel mirasa, çağdaş yaşama, demokrasiye, Cumhuriyete ve onun mimarlık değerlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

Düzenlenen etkinliklere OMÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Derya Oktay, Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kosşun, Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri, meslek odaları başkanları ve temsilcileri, mimarlar ve mimarlık öğrencileri katıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:43 Kaynak: İHA
Samsun, Mimar Sinan, Güncel
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