Mimar Sinan'ın Ustaları Geleceği Şekillendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mimar Sinan'ın Ustaları Geleceği Şekillendiriyor

Mimar Sinan\'ın Ustaları Geleceği Şekillendiriyor
10.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'deki ustalar, geçmişin mirasını koruyarak taş ve ahşap işçiliğini genç nesillere aktarıyor.

Osmanlı'nın baş mimari Mimar Sinan'ın memleketi Kayseri'nin taş ve ahşap ustaları, mesleklerini geleceğe taşımak için çalışıyor.

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliğiyle Zincidere Mahallesi'nde 2 yıl önce hizmete açılan Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nin (TAREM) ustaları, 2025'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları" kartını almaya hak kazandı.

Ustalar, eski Sion Yetimhanesi'nin yerleşkesindeki atölyelerde taş ve ahşaba ilgi duyanlara ücretsiz eğitim vererek, 40 yıllık birikimlerini yeni nesillere aktarıyor.

Taş ustası 54 yaşındaki Ali İnal, AA muhabirine, ortaokulu bitirdikten sonra taş ustasının yanında 2 yıl çıraklık yaptığını, sonra usta olduğunu söyledi.

Talas Belediyesinin restorasyon işlerinde görev aldığını anlatan İnal, "Türkiye'nin birçok ilindeki yapı, han, hamam ve köprünün restorasyonunda bulundum. TAREM açıldığından bu yana da dilimiz döndüğünce kursiyerlere taşçılığı sevdirmeye çalışıyoruz. Taşçılığı ve ahşap oymacılığını öldürmek istemiyoruz, bizim derdimiz bu. İki dedem de taş ustasıydı. Onlarla inşaatlara gitmem, Mimar Sinan'a olan sevgim ve saygım beni buralara kadar getirdi." diye konuştu.

İnal, Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği kimlik kartını almaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, yetiştirdikleri çırakların da çırak yetiştirdiğini görünce amaçlarına ulaşacaklarını ifade etti.

"Geleceğe bir şeyler bırakma çabasındayız"

Merkezin 67 yaşındaki ahşap ustası Şenel Doğan ise çocuk yaşta temiz bir meslek olduğunu düşündüğü için ahşap oymacılığına yöneldiğini belirtti.

Ahşap oymacılığını ustalarından öğrendiğini anlatan Doğan, "Bir şeyleri yapıp ortaya çıkarınca artık bu işe gönülden bağlanmaya başladım. Yaptıkça, ürün ortaya çıktıkça hevesim daha da arttı. Ahşap oymacılığı beni kendine bağladı. Bir dönem ara verdim ancak ahşaptan vazgeçemedim. Dükkanımda küçük bir tezgahım vardı, hobi gibi yine uğraştım." dedi.

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı kartını almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Doğan, "Bakanlığın bizi bu karta layık görmesi onur verici. Bu işin ehemmiyetini kavramış olduk. Geleceğe bir şeyler bırakma çabasındayız. Çıraklıktan yetiştirdiklerim vardı, şimdi de burada kursiyerler yetiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

TAREM Koordinatörü Metin Oktay Karadağ da ustaların yıllarca verdiği emeğin ve zanaatlarının verilen kimlik kartıyla tescillendiğini kaydetti.

"Yeni çırakların yetişmesi bu geleneği sürdürmek adına önemli"

KAYÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Emine Türkaslan ise Mimar Sinan'ın doğduğu topraklarda geleneksel taş ve ahşap işçiliğinin pek çok nadide örnekleriyle karşılaşıldığına dikkati çekti.

TAREM'de bu geleneği akademisyenlerin koordinesinde ve ustalar aracılığıyla devam ettirdiklerini anlatan Türkaslan, "Ustalarımızın somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olmaları, bu geleneği sürdürmelerini sağlayacak. Taş ve ahşap eğitimlerinin devam etmesi, yeni çırakların yetişmesi bu geleneği sürdürmek adına önemli." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mimar Sinan, Kayseri, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mimar Sinan'ın Ustaları Geleceği Şekillendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Fahiş aidatlara “dur“ diyecek düzenleme Meclis’e sunuldu Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis'e sunuldu
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı 3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

11:49
Icardi’den basın toplantısına damga vuran hareket Tepki gösteren de var olabilir diyende
Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var olabilir diyende
11:32
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
10:03
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 11:57:46. #7.11#
SON DAKİKA: Mimar Sinan'ın Ustaları Geleceği Şekillendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.