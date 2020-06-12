Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" düzenli olarak dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Mimar Sinan'ın

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Edirne Valiliği koordinasyonundaki İl Özel İdaresine bağlı ekipler, salgınla mücadelede elde edilen başarının ardından ibadethanelerin yeniden açılmasıyla bu alanlarda çalışmalarını sıklaştırdı.

Öğle ve ikindi namazlarının cami içinde, cuma namazının ise bahçede kılındığı Selimiye Camii'nde çalışmalarını düzenli olarak sürdüren ekipler, vatandaşların sağlığını koruyacak önlemler alıyor.

Selimiye'nin iç ve dış mekanlarında günlük mesai harcayan ekipler, camiyi ibadet ve ziyaret için hijyenik hale getiriyor.

Ekipler diğer camileri de düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Selimiye Camisi, Selimiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 03:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' düzenli olarak dezenfekte ediliyor - Son Dakika

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