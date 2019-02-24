Mimar Sinan'ın Zihniyet Dünyası
45 dakika önce
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) şehir ve şehrin çıkardığı değerlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) şehir ve şehrin çıkardığı değerlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. BÜSAM tarafından bu kapsamda Kayseri
'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden Mimar Sinan
'ın zihniyet dünyasına ilişkin bir konferans düzenledi.
"Mimar Sinan'ın Zihniyet Dünyası" konulu konferans Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. Konferans Salonu'nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak tarihsel dilbilimiyle ilgili araştırmaları olan Prof. Dr. Hayati Develi
katıldı.
"Mimar Sinan'ın Anıları" adıyla da kitabı bulunan Prof. Dr. Develi, Mimar Sinan gibi önemli bir mimarın, okunması ve anlaşılmasının önemini vurgulayarak bu anlamda yapılan çalışmaları çok önemli bulduğunu belirtti. Konuşmasında Mimar Sinan'ın iki eseri bulunduğunu ifade eden Hayati Develi, kendisinin de kitaplaştırdığı eserlerden yola çıkarak Mimar Sinan'ı anlattı. Develi, Mimar Sinan'ın en iyi kendi eserlerinden yola çıkılarak anlaşılabileceğini kaydetti. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:43 Kaynak: İHA
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