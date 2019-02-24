Son Dakika Haberleri: Mimar Sinan'ın Zihniyet Dünyası

Mimar Sinan'ın Zihniyet Dünyası

45 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) şehir ve şehrin çıkardığı değerlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Mimar Sinan'ın Zihniyet Dünyası, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) şehir ve şehrin çıkardığı değerlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. BÜSAM tarafından bu kapsamda Kayseri'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden Mimar Sinan'ın zihniyet dünyasına ilişkin bir konferans düzenledi.

"Mimar Sinan'ın Zihniyet Dünyası" konulu konferans Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. Konferans Salonu'nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak tarihsel dilbilimiyle ilgili araştırmaları olan Prof. Dr. Hayati Develi katıldı.

"Mimar Sinan'ın Anıları" adıyla da kitabı bulunan Prof. Dr. Develi, Mimar Sinan gibi önemli bir mimarın, okunması ve anlaşılmasının önemini vurgulayarak bu anlamda yapılan çalışmaları çok önemli bulduğunu belirtti. Konuşmasında Mimar Sinan'ın iki eseri bulunduğunu ifade eden Hayati Develi, kendisinin de kitaplaştırdığı eserlerden yola çıkarak Mimar Sinan'ı anlattı. Develi, Mimar Sinan'ın en iyi kendi eserlerinden yola çıkılarak anlaşılabileceğini kaydetti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

Develi, Mimar Sinan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP Genel Başkanı Aksakal: Erdoğan Görüşmek İstedi, Kabul Etmedim PKK'ya Yeni İsim: Aşiretler Ordusu

Eğlence Kulübünde Karşılaştığı Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı İş Adamını Öldürüp Parasını Alan Anne-Oğul Böyle Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 10:28:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mimar Sinan'ın Zihniyet Dünyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]