Minarelerden salavat ve tekbir sesleri yükseldi - Son Dakika

Minarelerden salavat ve tekbir sesleri yükseldi

Siirt Ulu Camide salavat ve tekbir okunması Siirt'teki minarelerden salavat ve tekbir sesleri yükseldiSİİRT - Siirt'te, Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid-i Nebi Gecesi dolayısıyla saat 21.00'de tüm minarelerden salavat ve tekbir sesleri yükseldi.

Siirt Ulu Camide salavat ve tekbir okunması Siirt'teki minarelerden salavat ve tekbir sesleri yükseldi SİİRT - Siirt'te, Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid-i Nebi Gecesi dolayısıyla saat 21.00'de tüm minarelerden salavat ve tekbir sesleri yükseldi.

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