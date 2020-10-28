Minarelerden salavat ve tekbir sesleri yükseldi - Son Dakika

Minarelerden salavat ve tekbir sesleri yükseldi
28.10.2020 21:55
Siirt Ulu Camide salavat ve tekbir okunması Siirt'teki minarelerden salavat ve tekbir sesleri yükseldiSİİRT - Siirt'te, Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid-i Nebi Gecesi dolayısıyla saat 21.00'de tüm minarelerden salavat ve tekbir sesleri yükseldi.
Siirt Ulu Camide salavat ve tekbir okunması
Siirt'teki minarelerden salavat ve tekbir sesleri yükseldi
SİİRT - Siirt'te, Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid-i Nebi Gecesi dolayısıyla saat 21.00'de tüm minarelerden salavat ve tekbir sesleri yükseldi.
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