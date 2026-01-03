Minibüs Şoförü Çocukları Dövdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Minibüs Şoförü Çocukları Dövdü

03.01.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da araçlara kar topu atan çocukları döven Y.T. tutuklandı.

DİYARBAKIR'da üst geçitten araçlara kar topu attığı öne sürülen 3 çocuğu yumruklayıp, yerde tekmeleyen minibüs şoförü Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir üst geçitte iddiaya göre, araçlara kar topu atan 3 çocuk, bir kişi tarafından darbedildi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla alınan kayıtta, üst geçitteki çocukların yanına giden kişinin çocukları yumruk atarak yere düşürüp, ardından tekmelediği görüldü. Sanal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Çocukların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelinin minibüs şoförü Y.T. olduğu belirlendi. Dün gözaltına alınan Y.T., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.T., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'yaralama' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüs Şoförü Çocukları Dövdü - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:25:50. #7.11#
SON DAKİKA: Minibüs Şoförü Çocukları Dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.