Minibüs Yangını Kalp Krizine Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Minibüs Yangını Kalp Krizine Neden Oldu

Minibüs Yangını Kalp Krizine Neden Oldu
21.01.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da minibüs yakan vatandaş kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir vatandaşın ısıtmak için altında ateş yaktığı minibüsü yandı. Minibüsünün yandığını sırada kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, İhsangazi ilçesi Haydarlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet eden Mustafa Küçükzengin, soğuk hava sebebiyle yakıt sistemi donan minibüsünü ısıtmak için altında ateş yaktı. Bir süre sonra altında yakılan ateşin sıçraması neticesinde minibüs alevlere teslim oldu. Minibüste çıkan yangın, evin garaj kısmına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve köylülerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Köyde ikamet eden vatandaşlar ise traktörleriyle yanan minibüsü ve garajda park halindeki otomobili çekerek kurtarmaya çalıştı.

Yangın sırasında Mustafa Küçükzengin, fenalaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası köye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Küçükzengin, İhsangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçükgezgin, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Kastamonu, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Minibüs Yangını Kalp Krizine Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:57:51. #7.11#
SON DAKİKA: Minibüs Yangını Kalp Krizine Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.