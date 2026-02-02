Aydın'ın Efeler ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı yaya öldü, araçtaki 1 kişi yaralandı.
S.D'nin kullandığı 09 M 0153 plakalı yolcu minibüsü, Aydın-Denizli kara yolu Kocagür mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Küçük'e (87) çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaya ile araçta yolcu konumundaki B.K. yaralandı.
Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Küçük müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Minibüs Yayaya Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?