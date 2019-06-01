Son Dakika Haberleri: Minik öğrencilerden emniyete ziyaret
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Minik öğrencilerden emniyete ziyaret

9 dakika önce

Arguvan ilçesinde anaokulu öğrencileri ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

Minik öğrencilerden emniyete ziyaret, System.String[]
Arguvan ilçesinde anaokulu öğrencileri ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

Arguvan Atatürk İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Arguvan İlçe Emniyet Amirliğinin misafiri oldular. Emniyetin tüm birimlerini gezen minik öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar da anlatıldı. Daha sonra polis arabasıyla ilçe turu atan öğrencilerin oldukça neşeli oldukları gözlendi.

Polisler tarafından çikolata ve meyve ikramı yapılan öğrenciler İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz ve güvenlik güçlerine kendilerini ağırladıkları için teşekkür ettiler. Minik öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra emniyetten ayrıldılar. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:02 Kaynak: İHA
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