Minik öğrencilerden emniyete ziyaret
9 dakika önce
Arguvan ilçesinde anaokulu öğrencileri ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiler.
Arguvan
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:02 Kaynak: İHA
ilçesinde anaokulu öğrencileri ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiler.
Arguvan Atatürk
İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Arguvan İlçe Emniyet Amirliğinin misafiri oldular. Emniyetin tüm birimlerini gezen minik öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar da anlatıldı. Daha sonra polis arabasıyla ilçe turu atan öğrencilerin oldukça neşeli oldukları gözlendi.
Polisler tarafından çikolata ve meyve ikramı yapılan öğrenciler İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz ve güvenlik güçlerine kendilerini ağırladıkları için teşekkür ettiler. Minik öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra emniyetten ayrıldılar. - MALATYA
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