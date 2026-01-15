Minneapolis'te ICE Ajanı Protestoları Şiddetlendi - Son Dakika
Minneapolis'te ICE Ajanı Protestoları Şiddetlendi

15.01.2026 11:55
Minneapolis'te bir ICE ajanının vurması sonrası başlayan protestolarda gerginlik arttı, bir kişi daha vuruldu.

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanının bir kişiyi öldürmesinin ardından başlayan protestolarda bugün bir kişinin daha vurulmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları, halka karşı sert müdahalelerini sürdürüyor. ICE ajanının 7 Ocak'ta Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesinin ardından başlaya protestolar dün yeniden alevlendi. Minneapolis'te bir ICE ajanı tutuklamak istediği bir adamı bacağından vurdu. Minneapolis yetkilileri, vurulan adamın hayati tehlike taşımayan yaralarla hastanede olduğunu söyledi.

"Memur, hayatını savunma amaçlı bir ateş açtı"

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, federal kolluk kuvvetleri görevlilerinin ABD'de yasa dışı olarak bulunan Venezuela uyruklu bir kişiyi durdurduğunu söyledi. DHS'ye göre, kişi aracıyla kaçtı ve park halindeki bir arabaya çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Memurlar kişiye ulaştıktan sonra yakındaki bir apartmandan iki kişi daha geldi ve üçünün tamamı memura saldırmaya başladı. DHS açıklamasında, "Üç kişi tarafından pusuya düşürüldüğü sırada hayatı ve güvenliği için korkan memur, hayatını savunma amaçlı bir ateş açtı" ifadelerini kullandı. DHS, aralık ayının başından bu yana eyalette 2 binden fazla tutuklama yapıldığını ve geri adım atılmayacağını bildirdi.

Plastik mermiyle müdahale

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, silahlı müdahale sonrası patlak veren protestoyu yasadışı olarak nitelendirerek, protestoculara derhal dağılmaları çağrısında bulundu. ICE ajanları, insanları araçlardan ve evlerden sürükleyerek çıkardı ve memurların toparlanıp gitmesini talep eden öfkeli kalabalıkla karşı karşıya kaldı. Gaz maskeleri ve kasklar takan bir grup görevli, kalabalığa göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombaları atarken, protestocular güvenlik güçlerine havai fişek, taş ve kartopu atarak, "Sokaklar bizim" diye slogan attı. - MİNNESOTA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Şiddet

