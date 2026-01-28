Minnesota'da Göçmen Operasyonu: Pretti'nin Ölümü ve Protokol İhlali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Minnesota'da Göçmen Operasyonu: Pretti'nin Ölümü ve Protokol İhlali

28.01.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stephen Miller, Minnesota'daki Alex Jeffrey Pretti'nin ölümüyle ilgili protokol ihlalleri inceleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller, Minnesota eyaletinde göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında Alex Jeffrey Pretti'nin federal güvenlik güçlerince öldürülmesiyle ilgili olası "protokol ihlalini" değerlendirdiklerini söyledi.

Miller, CNN televizyonuna Minnesota'nın Minneapolis kentinde ABD vatandaşı Alex Jeffrey Pretti'nin güvenlik güçlerince vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Federal takviye kuvvetlerin Minnesota'ya gönderilmesindeki amacın, güvenlik güçleriyle protestocular arasına fiziksel bariyer oluşturmak olduğunu belirten Miller, Beyaz Saray'ın bu konuda İç Güvenlik Bakanlığına açık talimatlar verdiğini ifade etti.

Miller, "Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ekibinin bu protokole neden uymamış olabileceğini değerlendiriyoruz." dedi.

Bu açıklama, Trump yönetiminden birinin Pretti'nin vurulduğu olayla ilgili farklı bir anlatı sunması bakımından dikkati çekti.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayın hemen ardından Pretti'nin "potansiyel bir suikastçı" olduğunu öne sürmüş ve 37 yaşındaki kurbanı "iç terörizm eylemi" yapmakla suçlamıştı.

Miller de yaptığı ilk açıklamasında Pretti'yi potansiyel "bir suikastçı" olarak nitelendirmiş ve "Bir suikastçı, federal ajanları öldürmeye çalıştı." ifadesini kullanmıştı.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Minnesota, Güvenlik, Politika, Göçmen, Miller, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minnesota'da Göçmen Operasyonu: Pretti'nin Ölümü ve Protokol İhlali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:03:40. #7.11#
SON DAKİKA: Minnesota'da Göçmen Operasyonu: Pretti'nin Ölümü ve Protokol İhlali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.