Minnesota'da ICE Polisi Kadın Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Minnesota'da ICE Polisi Kadın Öldürdü

11.01.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tina Smith, ICE'nin Minneapolis'te bir kadını öldürmesini Trump yönetiminin örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

NEW ABD'de, Minnesota Senatörü Tina Smith, Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisinin bir kadını öldürmesi konusunun Başkan Donald Trump yönetimi tarafından "örtbas edilmeye çalışıldığını" iddia etti.

Demokrat Senatör Smith, ABC News'e verdiği röportajda, Trump yönetiminin, henüz olayla ilgili soruşturma yapılmadan, 37 yaşındaki bir kadının ICE polisi tarafından öldürülmesi olayını "örtbas etmeye çalıştığını" söyledi.

Smith, "Bence burada gördüğümüz şey, federal hükümetin, (İç Güvenlik Bakanı) Kristi Noem'in, Başkan Yardımcısı (JD) Vance'in ve Donald Trump'ın Twin Cities'te yaşananları örtbas etme girişimi. ve bence buradaki ve ülke genelindeki insanlar buna inanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Noem'in, Amerikan vatandaşı Renee Nicole Macklin Good'un vurulmasını "iç terörizm eylemi" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Smith, İç Güvenlik Bakanı'nın, Good'un, ICE polisi tarafından öldürülmesini "haklı bir gerekçe" olarak göstermeye çalışmasını eleştirdi.

Smith, federal yetkililerin soruşturmada eyalet kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmamasının endişelerini daha da artırdığını ifade etti.

Good'un vurulma anını gösteren video kayıtlarına değinen ABD Senatörü, "İnsanların, özellikle yayınlanan bu videoları gördükten sonra buna inanacağını sanmıyorum." diye ekledi.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE memurunun silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

Minnesota, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minnesota'da ICE Polisi Kadın Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cami avlusunda kan donduran cinayet Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti
Genç kızı cenaze evinde isyan ettiren anlar: Ben utandım Genç kızı cenaze evinde isyan ettiren anlar: Ben utandım

22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 23:03:02. #7.11#
SON DAKİKA: Minnesota'da ICE Polisi Kadın Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.