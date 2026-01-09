Minnesota'da ICE Protestoları

ABD'nin çeşitli bölgelerinde halk, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, göçmenlere yönelik operasyon sırasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin ABD vatandaşı bir kadını vurarak öldürmesini protesto etti.

ABC News'in haberine göre, North Carolina eyaletinin Durham şehrinde, ICE polisleri ve Washington yönetimine karşı protestolar düzenlendi.

Göçmen hakları aktivistlerinin de katıldığı protestolarda olayın kabul edilemez olduğu mesajı verildi.

Söz konusu protestolara katılan göstericilerden Amy Aponte, yaşananlardan endişe duyduklarını dile getirerek "Bizim için adalet, ICE'nin sokaklarımızda olmaması ve daha fazlası anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

ABD yerel basınında yer alan haberlere göre, ülkenin diğer bölgelerinde de benzer protestolar düzenlendi.

New York'ta bir araya gelen protestocular, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in basın toplantısı yaptığı esnada dışarIda gösteri düzenledikten sonra, Dünya Ticaret Merkezi'ne yürüdü.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.