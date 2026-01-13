Minnesota ICE'e Dava Açtı - Son Dakika
Minnesota ICE'e Dava Açtı

13.01.2026 09:36
Minnesota, ICE'in vatandaşları hedef almasına karşı Trump yönetimine dava açtı. Olayda bir kadın öldü.

ABD'nin Minnesota eyaleti, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin bir vatandaşı vurarak öldürmesinin ardından yüzlerce görevlinin eyalete konuşlandırılmasını durdurmak amacıyla Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

Minnesota Başsavcısı Keith Ellison tarafından ICE operasyonları nedeniyle Minneapolis ve St. Paul kentleri adına ABD Bölge Mahkemesine dava dilekçesi sunuldu.

Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin eyalette çocuk bakım fonlarına yönelik yürütülen federal soruşturma sonrası bu fonu dondurduğu ve ICE yetkililerini bölgeye sevk ettiği ancak "operasyonun dolandırıcılıkla mücadele amacıyla" açıklandığı haliyle gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ICE Direktör Vekili Todd Lyons, Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino, davalılar arasında gösterildi.

Illinois de aynı gerekçelerle Trump yönetimine dava açtı

Minnesota Başsavcısı Ellison, düzenlediği basın toplantısında, Minnesota'nın çeşitliliği, demokratik yapısı ve federal yönetimle görüş ayrılıkları nedeniyle hedef alındığını ifade etti.

Bunun, Anayasa ve federal yasaların ihlali olduğunu söyleyen Ellison, ICE görevlilerinin konuşlandırılmasını "federal işgal" olarak nitelendirdi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de kentte yüzlerce ICE ajanının bulunduğunu hatırlatarak bu kadar fazla yetkilinin konuşlandırılmasının "orantısız" olduğunu söyledi.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Sözcüsü Tricia McLaughlin ise davaya tepki göstererek federal yönetimin tutumunu savundu.

Illinois eyaleti Başsavcısı Kwame Raoul de Trump yönetimine dava açarak ICE'ın "yasa dışı ve tehlikeli yöntemler" kullandığını belirtti.

Noem, ICE birimlerine karşı protestoların sürdüğü Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, yüzlerce ek federal personelin konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ülke vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz, hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan çevredeki kişilerin çektiği, sosyal medyada paylaşılan videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından aracının kapısının zorla açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye aracın önüne yaklaşan diğer ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş etmesi dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

