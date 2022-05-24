Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi - Son Dakika
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Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi

24.05.2022 09:55

Bursa'da hatalı şerit değiştiren panelvan minibüs bir motosiklet sürücüsüne çarptı. Ağır yaralanan motorcuya ilk tedavi olay yerinde yapılırken, sürücü kaldırıma çarparak durabildi.

Seyir halindeki bir motosiklet, hatalı şekilde şerit değiştiren panelvan minibüse çarptı. Daha sonra sürüklenen motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER BÖLGEYE GELDİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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