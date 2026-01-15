Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika
Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

15.01.2026 21:32
Bursa, Balıkesir ve diğer illerde camilerde Miraç Kandili’nde dualar ve ikramlar yapıldı.

Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

İslam aleminin üç ayların içerisinde idrak ettiği önemli gecelerden biri olan Miraç Kandili dolayısıyla Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami, Emirsultan Cami ve Yeşil Cami olmak üzere birçok camide kandil programları düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dualar etti.

Yatsı namazı sonrası vatandaşlara kandil simidi, tatlı ve lokum ikram edildi.

Balıkesir

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Miraç Kandili, Hz. Ebubekir Camii'nde düzenlenen programla idrak edildi.

Akşam namazının ardından camiyi dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Programda, mevlit ve ilahiler okundu, ilçe müftülüğü görevlilerince verilen vaazda gecenin önemine değinilerek dualar edildi.

Yatsı namazının ardından sona eren programda, cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Eskişehir

Eskişehir'de Miraç Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Camilerde verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Çanakkale

Çanakkale'de kandil dolayısıyla vatandaşlar camilerdeki programlara ilgi gösterdi.

Kent merkezi ve Ayvacık'taki Fatih Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi, dualar edildi.

Programlara katılanlara cami çıkışında lokum, kek ve gül suyu ikramında bulunuldu.

Kütahya

Kütahya'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Kütahya Müftülüğünce kandil dolayısıyla camilerde program düzenledi.

Kentin tarihi camilerinden olan Yeşil Cami'ye gelen vatandaşlar burada namaz kılıp dua etti.

Bilecik

Bilecik'te Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bilecik İl Müftülüğünce başta Kayıboyu ve Orhangazi Camisi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla kandil idrak edildi. Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, miracın Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yükselişini ifade eden, iman hakikatlerinin bizzat yaşanarak tecelli ettiği eşsiz bir mucize olduğunu belirterek, "Miraç, Peygamber efendimizin şahsında tevhid, kulluk, sabır ve güzel ahlak üzere sebat edenlere açılan bir yükseliş ufkudur. Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ilahi bir yolculuktur." dedi.

Daha sonra namaz kılınıp dualar edildi.

Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.

Kaynak: AA

