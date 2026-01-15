Miraç Kandili Mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, mesajında, "Miraç, Rabbimizin Kutsi davetine icabettir. Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğuna, ilahi gücüne şehadet etmektir. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biridir Miraç Gecesi. Miraç; bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir, Resulullah'ın şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Rabbimiz; rahmeti, bereketi ve mağfireti sonsuz olan bu gecenin hatırına tüm insanlığa miraç duygusu yaşatsın. İnsanlığın zor bir sınav verdiği bugünlerde yardımını esirgemesin. Tüm insanlığı afetlerde, kaza belalardan ve bulaşıcı hasralıklardan muhafaza eylesin. Tüm İslam aleminin Miraç Gecesi mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - VAN