Miraç Kandilinde Toplu Dua

Umre ibadeti için kutsal topraklarda bulunan Türk umreci kafileleri, Miraç kandilini manevi bir atmosfer içinde ihya etti. Kafilelerin konakladığı otelin mescidinde, Türkiye'de okunarak gönderilen ve kutsal topraklarda kadın-erkek umreciler tarafından tamamlanan hatimler için toplu hatim duası yapıldı.

Miraç Kandili gecesi yatsı namazının ardından gerçekleştirilen programa 210. Kafile Başkanı Mehmet Cemal Yılmaz, 228. Kafile Başkanı İlhami Çiftci, din görevlileri Yusuf Kara, İlyas Üstündağ, Osman İnalgaç ile Denizli umrecileri grup hocası Cihan Şahan katıldı. Umrecilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahiler okundu. Programda konuşan 210. Kafile Başkanı Mehmet Cemal Yılmaz, Miraç kandilinin İslam dünyası için taşıdığı büyük öneme dikkat çekti.

Miraç gecesinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in en büyük mucizelerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, bu gecede ümmete üç büyük müjde verildiğini ifade etti. Bunların beş vakit namazın farz kılınması, şirk dışında ümmetin günahlarının affedileceği müjdesi ve Bakara Suresi'nin son ayetlerinin nazil olması olduğunu hatırlatarak; "Bizleri yurdumuzdan, memleketimizden buralara getiren şey Allah ve Resulüne olan sevgidir. Çekilen tüm meşakkatleri unutturan Kabe'yi görmek, Peygamber Efendimizin izinde yürümektir. Miraç gecesi, kulluğun, teslimiyetin ve Allah'a yakınlaşmanın zirvesidir. Bu geceyi dua, salavat, Kur'an ve namazla ihya etmeye gayret edeceğiz. Bu gecede umre ibadetine niyet eden herkesin kutsal topraklara gelmesi için dua edeceğiz. Bu gece hastalarıma şifa olması için dua edeceğiz. Bu gece borçlularımızın borçlarını eda etmesi için dua edeceğiz. Bu gece mazlum coğrafya da Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da eziyet çeken Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarının son bulması için dua edeceğiz. Bu gece geçmiş günahlarımızın af olunması için, vatanımıza evlerimize günahlardan arınmış tertemiz gitmek için dua edeceğiz. Bu gece bu kutsal toprakların bize şahitlik etmesi, bizlerin tekrar tekrar bu mukaddes yerlerde buluşması için dua edeceğiz. Cennet için, peygamberimizin şefaatine nail olabilmek için, çocuklarımızın vatan millet sevgisi ile dolu çok iyi yetişmiş bireyler olması için dua edeceğiz. Biz istiyoruz. Kabe'deyiz, Allah'ım Peygamberimiz yüzü suyu hürmetine, Kabe hürmetine dualarımızı makbul dualar arasında kabul etsin" dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerle devam eden program, hatim duasıyla sona erdi. Hatim duasını 210. Kafile Başkanı Mehmet Cemal Yılmaz yaptı. Program sonunda umreciler, Miraç kandilinin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. - DENİZLİ