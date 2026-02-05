Miray Çelik\'in Cenazesi Defnedildi

Hayatını kaybeden Gençlerbirliği 13 Yaş Altı Kız Futbol Takımı'nın oyuncusu Miray Çelik'in cenazesi toprağa verildi.
Miray'ın naaşı, Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Miray'ın ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Şanal da katıldı.
