Mirkelam: Aysen Sabancı'yla ayrılmadık - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mirkelam: Aysen Sabancı'yla ayrılmadık - Son Dakika Magazin

Mirkelam: Aysen Sabancı'yla ayrılmadık

6 saat önce

İlişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini belirten ünlü şarkıcı, bu haberlere anlam veremediğini ve Aysen Sabancı'nın tüm konserlerine de geldiğini belirtti.

Mirkelam: Aysen Sabancı'yla ayrılmadık, System.String[]

İlişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini belirten ünlü şarkıcı, bu haberlere anlam veremediğini ve Aysen Sabancı'nın tüm konserlerine de geldiğini belirtti.

Aysen Sabancı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:21 
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