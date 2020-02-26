Mirkelam: Aysen Sabancı'yla ayrılmadık
6 saat önce
İlişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini belirten ünlü şarkıcı, bu haberlere anlam veremediğini ve Aysen Sabancı'nın tüm konserlerine de geldiğini belirtti.
İlişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini belirten ünlü şarkıcı, bu haberlere anlam veremediğini ve Aysen Sabancı'nın tüm konserlerine de geldiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:21
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