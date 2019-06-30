Son Dakika Haberleri: Miroslav Stoch: 'Geri Dönmekten Mutluyum'
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Miroslav Stoch: 'Geri Dönmekten Mutluyum'

1 saat önce

Miroslav Stoch, PAOK TV'ye kulübe dönüşü hakkında konuşuyor. Stoch Slavia Prag'dan katıldı. Stoch, 2013 yılında bir sezonda kredisiyle harcadığı kulüpte olmanın mutluluğunu dile getiriyor.

Miroslav Stoch, PAOK TV'ye kulübe dönüşü hakkında konuşuyor. Stoch Slavia Prag'dan katıldı. Stoch, 2013 yılında bir sezonda kredisiyle harcadığı kulüpte olmanın mutluluğunu dile getiriyor.
Miroslav Stoch: 'Geri Dönmekten Mutluyum'
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:06 
TV, Slavia Prag, Miroslav Stoch, Spor
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