Miroslav Stoch: 'Geri Dönmekten Mutluyum'
1 saat önce
Miroslav Stoch, PAOK TV'ye kulübe dönüşü hakkında konuşuyor. Stoch Slavia Prag'dan katıldı. Stoch, 2013 yılında bir sezonda kredisiyle harcadığı kulüpte olmanın mutluluğunu dile getiriyor.
Miroslav Stoch
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:06
, PAOK TV
'ye kulübe dönüşü hakkında konuşuyor. Stoch Slavia Prag
'dan katıldı. Stoch, 2013 yılında bir sezonda kredisiyle harcadığı kulüpte olmanın mutluluğunu dile getiriyor.
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