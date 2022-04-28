Misafirlikten dönünce hayatlarının şokunu yaşadılar - Son Dakika
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Misafirlikten dönünce hayatlarının şokunu yaşadılar

28.04.2022 14:35
Misafirlikten dönünce hayatlarının şokunu yaşadılar

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın esnasında misafirlikte olan aile, dönüşte evlerinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

Olay, Çal ilçesi Mahmutgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mustafa Satır'a ait iki katlı evde yangın çıktı. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede iki katlı evi sardı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Satır ailesinin yangın saatinde misafirlikte olması bir faciayı önlemiş oldu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Misafirlikten dönünce hayatlarının şokunu yaşadılar
Misafirlikten dönünce hayatlarının şokunu yaşadılar
Misafirlikten dönünce hayatlarının şokunu yaşadılar
Misafirlikten dönünce hayatlarının şokunu yaşadılar
Misafirlikten dönünce hayatlarının şokunu yaşadılar

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İtfaiye, Denizli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Misafirlikten dönünce hayatlarının şokunu yaşadılar - Son Dakika


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