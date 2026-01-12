Mısır'da Dev Güneş Enerjisi Projesi

KAHİRE, 12 Ocak (Xinhua) -- Mısır, pazar günü Norveçli Scatec şirketi ile Afrika'nın en büyük güneş enerjisi ve batarya depolama tesisi olacak devasa bir yenilenebilir enerji kompleksi inşa etmek üzere anlaşma imzaladı.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde yer alan "Enerji Vadisi" projesi, 1,95 gigavatlık bir güneş enerjisi santrali ve 3,9 gigavat-saatlik bir batarya enerji depolama sistemini içeriyor. Scatec basın açıklamasında, projenin günde 24 saat temiz elektrik sağlayabileceğini ve yıllık tahmini 6.000 gigavat-saat elektrik üretebileceğini belirtti.

Mısır kabinesi tarafından yayımlanan açıklamada, imza törenine katılan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, projenin Mısır'ın temiz enerji hedeflerini önemli ölçüde destekleyeceğini söyledi.

Medbuli ayrıca, Sokhna Sanayi Bölgesi'nde güneş paneli bileşenleri için iki fabrika da dahil olmak üzere toplam 190 milyon dolarlık yatırımla 9 yeni sanayi projesinin açılışını gerçekleştirmişti.