Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi - Son Dakika

Kahire'deki el Ezher el Şerif mescidi'nden detaylar

El Ezher el-Şerif Mescidi'ne gelen Müslümanlardan detaylar

Binlerce Müslümanın Kadir Gecesi'ni ihya etmesi KAHİRE - Diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Kadir gecesinin dün gece idrak edildiği Mısır'da camileri dolduran binlerce kişi, Kudüs için dua etti.

Başkent Kahire'deki mescidini dolduran binlerce Mısırlı, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir gecesini ihya etmek üzere hep birlikte namaz kıldı dualar etti.