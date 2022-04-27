Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi - Son Dakika
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Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi

27.04.2022 23:25

Kahire'deki el Ezher el Şerif mescidi'nden detaylar El Ezher el-Şerif Mescidi'ne gelen Müslümanlardan detaylar Binlerce Müslümanın Kadir Gecesi'ni ihya etmesi KAHİRE - Diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Kadir gecesinin dün gece idrak edildiği Mısır'da camileri dolduran binlerce kişi, Kudüs için...

Kahire'deki el Ezher el Şerif mescidi'nden detaylar

El Ezher el-Şerif Mescidi'ne gelen Müslümanlardan detaylar

Binlerce Müslümanın Kadir Gecesi'ni ihya etmesi KAHİRE - Diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Kadir gecesinin dün gece idrak edildiği Mısır'da camileri dolduran binlerce kişi, Kudüs için dua etti.

Başkent Kahire'deki mescidini dolduran binlerce Mısırlı, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir gecesini ihya etmek üzere hep birlikte namaz kıldı dualar etti.

Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi
Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi
Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi
Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi

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Kadir Gecesi, Kahire, Mısır, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi - Son Dakika


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