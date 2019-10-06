Son Dakika Haberleri: Mısır'da kanalizasyon kazarken 2 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi
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Mısır'da kanalizasyon kazarken 2 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi

1 saat önce

Mısır'da kanalizasyon kazarken 2 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi

Mısır'da kanalizasyon kazarken 2 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi, System.String[]

Mısır'da arkeologlar Firavun IV. Ptolemy'ye ait olduğuna inanılan 2 bin 200 yıllık bir tapınak keşfetti.


Bir kanalizasyon kazısı sırasında anıt mezarın bulunduğu, 29 Eylül'de Antik Eserler Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasında duyuruldu.

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Euronews, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:16 
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