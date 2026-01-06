Mısır'dan Somaliland ve İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mısır'dan Somaliland ve İsrail'e Sert Tepki

06.01.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, Somali'nin egemenliğini destekleyerek İsrail'in Somaliland'i tanımasını reddetti.

Mısır, Somali'nin birliğine ve egemenliğine verdiği desteği yineleyerek, Filistinlilerin ayrılıkçı Somaliland bölgesine yerleştirilmesi planlarını reddettiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bedir Abdulati, ülkesinin talebi üzerine Somali'nin toprak bütünlüğünü desteklemek amacıyla çevrim içi düzenlenen Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi oturumunda konuştu.

Abdulati, "İsrail'in sözde Somaliland bölgesini tek taraflı ve yasa dışı bir şekilde tanıması, Somali'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün açık bir şekilde ihlalidir, uluslararası hukuk kurallarını, Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve Afrika Birliği Kurucu Yasası'nı baltalamaktadır." dedi.

İsrail'in Somaliland bölgesini tanımasının uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden tehlikeli bir örnek olarak niteleyen Abdulati, Somali'nin birlik içinde desteklenmesi, Somali ve Afrika Boynuzu bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çalışılması gerektiğini aktardı.

Abdulati, bölgede istikrarı tehdit eden ve yasal çerçeveler dışında yeni siyasi gerçeklilker dayatmayı amaçlayan tek taraflı eylemlere karşı sessiz kalınamayacağını vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı, ülkesinin Somali'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak desteklediğine vurgu yaparak, Somali'nin birliğinin Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz bölgesinin istikrarı için temel bir unsur olduğunu söyledi.

"İsrail'in, Somaliland'i tanıması bölgedeki çatışmaları ve güvensizliği körüklüyor." diyen Bedir Abdulati, yasa dışı olarak Somaliland'i tanıma kararının sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Abdulati, ülkesinin uluslararası alanda İsrail'in hamlesini reddeden çabalar gösterdiğini ve bölgesel açıklamaların yapıldığını hatırlatarak, İsrail'in yasa dışı hamlesinin Filistin halkının topraklarından zorla çıkarılmasını amaçlayan herhangi bir planla ilişkilendirilmesine yönelik her türlü girişimin kesin bir şekilde reddedildiğini kaydetti.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Somali, İsrail, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'dan Somaliland ve İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti
Zendaya, Madame Tussauds’ta rekor kırdı: 10. heykeli müzede Zendaya, Madame Tussauds'ta rekor kırdı: 10. heykeli müzede
Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

21:22
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim
Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te PKKYPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 21:52:13. #7.11#
SON DAKİKA: Mısır'dan Somaliland ve İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.