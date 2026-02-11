Mısır Meclisi Kabine Değişikliğini Onayladı

Mısır Meclisi, hükümetin geniş kapsamlı kabine değişikliğini salt çoğunlukla onayladı.
Parlamentoda düzenlenen oturumda konuşan Meclis Başkanı Hişam Bedevi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bazı bakanlıklarda kabine değişikliği yapılmasına ilişkin yazıyı Meclis'e sunduğunu söyledi.
Bedevi, oturum sırasında değişiklik listesini milletvekillerinin oylamasına sunarken, kabine değişikliğinin salt çoğunlukla kabul edildiği bildirildi.
Değişiklikle birlikte Mısır hükümetinde 30 bakanlığın 17'sinde revizyona gidildiği kaydedildi.
